CdS – Quante soluzioni per Allegri alle spalle di Hojlund: al ritorno delle nazionali sarà folla





Il Napoli ha bisogno di aumentare i suoi gol. E, da questo punto di vista, Max Allegri non è certamente a corto di uomini o soluzioni. Alle spalle di Hojlund, il tecnico ha la possibilità di provare diversi elementi. Dunque, dopo la sosta ci sarà una vera e propria folla in attacco per poter scegliere chi avrà spazio. Ne parla Il Corriere dello Sport.



“C’è folla sull’out mancino, la corsia di Alisson che però s’è fermato con l’Arsenal in Champions – lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro – e ora lavora per il ritorno in campo. Ci vorrà ancora un po’ di tempo. Quattro gol lo scorso anno da gennaio, è ancora a zero in questa stagione ma ha avuto poche chance per sprintare e puntare la porta come sa. Ha avuto più occasioni Noa Lang, titolare a Firenze e poi fuori nel secondo tempo, deluso dal cambio e forse anche dalla sua prova. Anche lui è fermo a zero gol in stagione, pochi spunti per convincere Allegri e il club ma a sua disposizione altri mesi per guadagnar terreno. A sinistra è in crescita Neres: gol sfiorato al Franchi, miracolo di De Gea, e poi assist per Favasuli su cui sempre De Gea è stato determinante. A destra l’esterno ora impegnato in Under 21, protagonista con l’assist per Lobotka col Bologna, si sta alternando con Politano, fuori dalle ultime convocazioni di Mancini. Per lui un gol a Milano contro l’Inter e poi l’assist per Gilmour al Franchi. Un ottimo avvio e un alleato a destra per rifiatare quando occorrerà. E da quel lato può sempre agire anche Neres, o lo stesso Vergara. Insomma, c’è abbondanza. Come dietro la punta, ovvero a casa De Bruyne, in una zona dove però può esserci spazio anche per Giovane – operato a inizio settembre per ernia inguinale – che di mestiere fa proprio l’attaccante e, dati i suoi 22 anni, è in quella fase in cui può diventare ancora chiunque e agire dove occorre. Anche esterno a destra, come a Verona. Non solo: Conte lo aveva provato anche da falso nove, così come Neres quando mancava Hojlund. L’ex Benfica brillò contro l’Inter a fine ottobre in quel ruolo”.



