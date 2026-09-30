CdS – McTominay, nei prossimi giorni previsto il rientro in gruppo



Prosegue regolarmente e senza intoppi il recupero di Scott McTominay. Lo scozzese è fermo ai box da circa un mese a seguito dell’intervento per correggere un’aritmia cardiaca. Nei prossimi giorni, riporta Il Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare il reintegro completo in gruppo. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Lavoro personalizzato invece per Scott McTominay, il cui rientro in gruppo è previsto già nei prossimi giorni. Per il centrocampista scozzese, il programma di riavvicinamento al campo procede senza intoppi”.



