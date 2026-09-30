CdS – Buongiorno torna a Napoli: ora via alla fase 2 del recupero. I dettagli

Ieri, il Napoli ha finalmente riabbracciato Alessandro Buongiorno. Il difensore, come ben noto, ha saltato tutta la preparazione estiva a causa di un intervento alla radice del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ora, come riporta Il Corriere dello Sport, inizierà la fase 2 del suo reinserimento a pieno regime nell’organico. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Il difensore ha varcato nuovamente i cancelli del centro sportivo azzurro per cominciare la seconda fase del suo lungo percorso di rieducazione in palestra, dopo aver svolto la riabilitazione a Torino. Buongiorno è reduce dal delicato intervento chirurgico per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, eseguito presso la clinica Jean Mermoz Private Hospital di Lione. Un infortunio pesante e sfortunato, che gli ha impedito di prendere parte a entrambi i ritiri estivi tra Dimaro e Castel di Sangro e che lo terrà ai box indicativamente fino all’inizio del 2027“.



