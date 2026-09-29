Scotto: “De Laurentiis non ha intenzione di vendere nonostante l’interesse del gruppo Rizzetta”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sul proprio canale Youtube ha aggiornato sul futuro del Napoli: “Oggi il Napoli è di De Laurentiis. De Laurentiis non ha la minima intenzione di vendere al momento. Io non so se ci sono delle riflessioni sul futuro. A me risulta di sì, ci sono delle ipotesi, ma ad oggi non c’è nulla da dire. Chi, invece, ritiene che oggi De Laurentiis stia concretamente cercando dei soci che lo vogliano affiancare, magari introducendoli progressivamente nella società, un po’ come ha fatto l’Atalanta negli anni scorsi e sta facendo ancora, un po’ come ha fatto anche l’Udinese. Cioè, resta il presidente, ma ci sono questi fondi che pian piano prendono sempre più quote nella società. Ed è questa una possibilità che io terrei presente con maggiore attenzione.

Oggi Valentina De Laurentiis rappresenta un po’, diciamo, il profilo che, secondo me, meglio si può adattare a quello di leader, di guida di un club. Queste non sono mie previsioni, sono solo ipotesi oggettive. Fermo restando che, per me, De Laurentiis controllerà il Napoli da solo ancora a lungo. Occhio, perché il gruppo Rizzetta, il gruppo che Rizzetta rappresenta, era interessato al Napoli. Se il gruppo Rizzetta farà con il basket grandi cose a Napoli, secondo me guadagnerà l’autorevolezza per poter poi ambire anche a fare il salto di qualità e prendere il Napoli”.