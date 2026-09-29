Orsato: “Guida arbitrerà il Napoli, Maresca no. Ho una linea che porterò avanti tutto il campionato”

Daniele Orsato, designatore degli arbitri ha fatto il punto dell’inizio stagione, nel corso di un incontro con la stampa a Lissone: “Siamo indietro per gli errori commessi, si poteva fare meglio. L’aspetto che mi dà più soddisfazione sono gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce, l’andare in campo determinati a sbagliare meno possibile: corrono come matti e mi riempie di orgoglio. Lavoreremo per non ripetere gli errori. La linea è quella che vuole il calcio: i falli vanno fischiati, il VAR deve intervenire sul chiaro ed evidente errori. I calciatori rispondono in maniera encomiabile, gli arbitri si impegnano al massimo e stiamo assistendo a partite fantastiche. Non esiste nessun protocollo Orsato o mia linea, cerchiamo di uniformarci anche alle richieste di giocatori e squadre, che vedo abbastanza soddisfatti, anche dopo l’ultimo incontro. Cercheremo di mettere sempre l’impegno massimo.

Guida lo vedrete molto presto ad arbitrare il Napoli, mentre su Maresca no. Guida è della sezione di Torre Annunziata, Maresca di Napoli. La mia idea è che un arbitro della stessa sezione della squadra diventa un problema esterno. Ed è meglio evitarlo: è una mia idea e credo la porterò avanti per tutto il campionato. Continueremo a usare la tecnologia perché ci aiuti a sbagliare meno. Arrivare a non usarla più è una follia: se riusciamo a usarla meno perché in campo si prendono decisioni giuste, bene, altrimenti la utilizzeremo a correggere gli errori