Ferrante: “Napoli figurerà ad Euro 2032 e si sogna di candidarla con Roma alle Olimpiadi 2036”

L’assessore Emanuela Ferrante, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della America’s Cup e i piani futuri di Napoli: “Questa grande prova generale davvero ci ha dato grandi soddisfazioni, in modo addirittura superiore, credo, alle aspettative. Grazie ad una perfetta sinergia tra istituzioni e quindi tra Governo, Sport e Salute e Comune di Napoli, è stato possibile realizzare tutto questo. Sono certa che sarà tre mesi veramente di grande passione e di grande connubio tra i napoletani, tra le persone turistiche che ci verranno a trovare e tutte quante le squadre che saranno qui con noi. Sono certa che Napoli figurerà tra gli stadi di Euro 2032, anche perché le amministrazioni comunale e regionale hanno messo in campo un grande sforzo economico anche per la riqualificazione dello stadio, per renderlo evidentemente accessibile, renderlo adeguato a quelle che sono le regole UEFA. C’è questo altro sogno nel cassetto al quale si sta lavorando in modo serio, in modo istituzionale, ci sta lavorando il CONI nazionale, che è quello di immaginare di poter candidare Napoli insieme a Roma alle Olimpiadi 2036”.