Chiariello: “Il centro sportivo sarà fatto a Qualiano, De Leonardis vuole lasciare qualcosa di concreto”

Il grande punto interrogativo per il Napoli è la sede del campo sportivo.

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha sottolineato come sia stata individuata la zona: “l premio ricevuto a Roma, De Laurentiis ha annunciato il centro sportivo verso Qualiano, con 10 campi. È partita anche la contraerea di attacchi contro De Laurentiis. Ho dubitato che fosse l’ennesima esternazione, ma ho verificato. De Laurentiis è un uomo che ama ‘nasare’ le persone. Non ha mai aperto uno spiraglio all’inquinamento territoriale. E non sto parlando dell’inquinamento dei terreni o versamenti di discariche, intendo quello di stampo camorristico-mafioso. Scappò via da Marianella, andò via dai Kennedy, cercò di capire su Bagnoli, poi la cosa è morta lì. Si è tirato indietro. Le ha girate tutte. È andato fino a Castellammare, mandando squadroni in giro alla ricerca dell’area giusta. Oggi, l’intuito di De Laurentiis è nei confronti del sindaco di Qualiano. Ci sono due Comuni che sono gestiti da persone per bene: il Comune di Calvizzano e Qualiano.

De Leonardis è alla fine del mandato. Checché ne dica Sandro Sabatini, che fa ironia su Qualiano, è una cittadina come tutte le altre, come Zingonia, Vinovo e come tutte le città che ospitano i centri sportivi del Nord Italia. A Qualiano, il sindaco De Leonardis vuole lasciare qualcosa di permanente: un centro sportivo per il Napoli. Il centro sportivo si fa. Siamo prossimi alle firme. Non vi dico le cifre, già stabilite, non vi dico quanto De Laurentiis paga a metro quadro. Si tratta di diciotto ettari di terreno agricolo. Si troverà in zona stadio Santo Stefano di Qualiano. Si attende solo che un notaio riceva venditori e acquirenti al suo studio. Attendo come tutti, sindaco in primis, che l’operazione si concretizzi. Quello che ha detto De Laurentiis corrisponde a verità. Il Napoli farà questo centro sportivo, si andrà dal notaio, la Zes interverrà. Il centro si farà a pochissimi minuti dalla stazione ferroviaria. I ragazzi delle giovanili potranno prendere il treno e in pochi minuti saranno sul posto, a 3 minuti di pulmino. L’aeroporto è a mezz’ora scarsa. È una zona collegatissima, anche con la stazione di Afragola. E la balla inventata dall’opposizione è quella sulla discarica. Ho visto carte con i miei occhi, è tutto vero. Fino a quando non ci sarà la firma, non certifico niente. Quello che stiamo aspettando è che si vada dal notaio. Con l’anno nuovo, prima di Pasqua, potrebbero cominciare i lavori a step. Priorità all’ingresso nel nuovo centro sportivo alla Prima squadra, poi via via i settori giovanili. Il progetto è quello di un grande centro sportivo, di una società importante. A Qualiano si è trovata la quadra. Habemus Centro. Sarei molto meravigliato se saltasse tutto”.