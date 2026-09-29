Auriemma: “Se penso al fatto che il Napoli abbia dato Raspadori per Lang, mi sale la rabbia”

Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra ha parlato di Giacomo Raspadori.

L’ex Sassuolo e attualmente all’Atalanta è partito titolare nella vittoriosa trasferta dell’Italia in Turchia e in merito Auriemma ha dichiarato: “Giacomo Raspadori ha fatto bene con l’Italia? Non mi sorprende. Raspadori è un calciatore importante, determinante per tutte le squadre. Se penso che noi a Napoli ci siamo provati di lui e di Giovanni Simeone per prendere Lucca e Noa Lang mi monta dentro una grande rabbia“.