Auriemma: “Se penso al fatto che il Napoli abbia dato Raspadori per Lang, mi sale la rabbia”

Scritto da:
Nicola Penta
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Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra ha parlato di Giacomo Raspadori.

L’ex Sassuolo e attualmente all’Atalanta è partito titolare nella vittoriosa trasferta dell’Italia in Turchia e in merito Auriemma ha dichiarato: Giacomo Raspadori ha fatto bene con l’Italia? Non mi sorprende. Raspadori è un calciatore importante, determinante per tutte le squadre. Se penso che noi a Napoli ci siamo provati di lui e di Giovanni Simeone per prendere Lucca e Noa Lang mi monta dentro una grande rabbia“.

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