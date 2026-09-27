Sabatini: “Conte rammarico per la Nazionale, avresti avuto veleno addosso”

La prima partita ufficiale del secondo ciclo Mancini, si è conclusa con una sconfitta netta contro il Belgio.

La Nazionale sarà attesa domani dal match contro la Turchia di Vincenzo Montella ed il giornalista Sandro Sabatini ha evidenziato come con mister Conte sarebbe stato diverso l’atteggiamento: “Con Antonio Conte avresti avuto un veleno addosso e una carica addosso diversi, migliori. Avresti avuto anche un’impostazione più fiammeggiante. Comprendendo la spinta verso i giovani, la formazione di Mancini poteva essere un po’ più rispettosa dei giocatori con voglia, con grinta, con determinazione, con grande senso di appartenenza e di rivincita. E soprattutto di quelli più in forma“.