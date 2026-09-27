Napoli, fiducia totale in Lucca: Allegri e lo spogliatoio lo aspettano

Il Napoli si stringe attorno a Lorenzo Lucca. L’attaccante è ancora alla ricerca del primo gol in campionato, ma la fiducia nei suoi confronti resta alta, sia da parte di Massimiliano Allegri sia all’interno dello spogliatoio.

Come racconta il Corriere dello Sport, i compagni conoscono le qualità dell’ex Udinese e stanno cercando di sostenerlo in questa fase. Anche Allegri continua a considerarlo una pedina importante, soprattutto per caratteristiche come fisicità, gioco aereo e profondità, differenti rispetto a Hojlund.

Un ulteriore segnale è arrivato sui social del Napoli, in un contenuto realizzato con FC 27. Alla domanda sul giocatore da tenere d’occhio, Vergara ha risposto “Lucca”, mentre Politano ha scherzato: “Luccone, la rinascita del cigno”. Il messaggio è chiaro: il Napoli è disposto ad aspettarlo e Allegri non vuole mettergli pressione. Ora toccherà a Lucca trasformare la fiducia ricevuta nel gol che può sbloccare la sua stagione.