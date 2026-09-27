Napoli, buone notizie dall’infermeria: Spinazzola vede il rientro

Dopo 72 ore di riposo, il Napoli tornerà al lavoro con l’attenzione rivolta soprattutto alla situazione degli infortunati. Massimiliano Allegri spera infatti di recuperare alcuni elementi in vista della sfida contro il Frosinone.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, arrivano segnali positivi soprattutto per Leonardo Spinazzola, che avrebbe buone possibilità di tornare a disposizione per la gara del Maradona. Un recupero importante anche considerando che Mathias Olivera, impegnato con la Nazionale, rientrerà soltanto a ridosso della partita.

Da valutare invece le condizioni di Alex Meret, che verrà monitorato alla ripresa degli allenamenti. Non ci sono invece possibilità di recupero per Frank Anguissa e Alisson, destinati a restare ancora ai box e a saltare la sfida contro il Frosinone di Massimiliano Alvini.