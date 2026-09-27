Napoli, Allegri cambia idea: il 4-3-3 può essere accantonato

lunga sosta rappresenta un momento importante per Massimiliano Allegri, che vuole sfruttare le prossime settimane per lavorare sul Napoli e trovare nuove soluzioni in vista della ripresa del campionato.

Come racconta Il Mattino, gli azzurri rimasti a Castel Volturno si sono allenati fino a venerdì mattina e torneranno al lavoro martedì, dopo tre giorni di riposo. Il tecnico avrà così tempo per osservare diversi giocatori e rivedere alcune delle scelte compiute finora.

La novità principale riguarda l’assetto tattico. Secondo il quotidiano, Allegri starebbe infatti pensando di abbandonare il 4-3-3 per sperimentare nuove soluzioni. Il Mattino parla di un allenatore che “lavora a nuove idee e all’abiura del 4-3-3”, sottolineando come non consideri più quel sistema l’unico percorso tattico da seguire. Le prossime due settimane saranno quindi utili per valutare uomini ed equilibri, con il Napoli che prepara il ritorno in campo contro il Frosinone e il successivo tour de force.