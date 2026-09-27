Hojlund: “Devo crescere e assumermi responsabilità, sono ancora inesperto”

Rasmus Hojlund ha iniziato la stagione con 2 gol in campionato contro Como e Inter e quello in Nazionale contro la Norvegia.

Nella conferenza stampa pre Galles, secondo impegno di Nations League, Rasmus ha sottolineato come debba prendersi più responsabilità nonostante la giovane età: “Sto cercando di assumermi più responsabilità in campo. Non è semplice, non ho ancora tantissima esperienza rispetto ad altri, ma sto lavorando su questo aspetto. Devo impegnarmi ancora di più e dimostrare le mie qualità, e anche fuori dal campo devo fare tesoro dell’esperienza per crescere ancora”.