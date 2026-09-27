Gazzetta dello Sport – Italia, Mancini: “Siamo meglio di così”

“Siamo meglio di così” è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la prima pagina di domenica 27 settembre. La Rosea dedica ampio spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, reduce dalla sconfitta contro il Belgio e chiamata a reagire già dalla prossima sfida in Turchia.

Il commissario tecnico si aspetta una risposta dai suoi giocatori e prepara alcune possibili novità nell’undici titolare. Tra i nomi indicati dal quotidiano ci sono Frattesi e Bastoni, mentre trova spazio anche Romano, definito un “talento da salvare”.

In primo piano anche Aleksander Ceferin, protagonista di un’intervista esclusiva alla Gazzetta. Il presidente UEFA lancia un messaggio all’Italia in vista di Euro 2032, con il titolo “Attenta Italia”. Ceferin affronta anche il tema dell’organizzazione del calcio italiano e del rapporto con la politica, sottolineando l’importanza dell’autonomia delle federazioni. Spazio inoltre alle sue parole su Malagò e sul percorso verso l’Europeo del 2032.