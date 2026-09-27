Fedele: “Vergara deve partire dalla panchina”

Enrico Fedele, storico procuratore della famiglia Cannavaro, durante una chiacchierata a TeleVomero ha manifestato il proprio pensiero in merito alla gestione di Antonio Vergara: “Antonio Vergara, per come la vedo io, deve entrare a partita in corso a meno che qualcuno dei big degli azzurri come Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa non giochino. Antonio Vergara non può giocare da esterno. Ha qualità tecniche nel breve e negli ultimi venti metri. Qual è il suo limite? Lui prende il pallone da fermo, non in movimento, quindi se è coperto è difficile che si giri. Ma se si gira riesce a dare la palla perché la rifinisce col mancino. Queste sono le sue caratteristiche”.