Del Genio: “Non si deve essere catastrofici, la stagione è appena iniziata”

Il Napoli ha iniziato la stagione con 3 sconfitte tra campionato e Champions League lasciando interrogativi sul proseguo della stagione.

Il giornalista Paolo Del Genio, a Canale Otto ha parlato del momento azzurro: “Io credo sia giusto essere preoccupati per quanto sta accadendo. I numeri sono importanti e testimoniano le difficoltà che stanno incontrando gli azzurri in questa stagione. Non bisogna tuttavia essere catastrofisti anche perché manca ancora tanto al termine della stagione e certamente con il recupero di alcuni infortunati come McTominay le cose potrebbero migliorare. Non sopporto una idiozia che si racconta sul Napoli e su Allegri. C’è chi dice che noi non dobbiamo fare i professori, che le statistiche su Allegri e il Napoli non contano niente, ma non è assolutamente così. I dati, se interpretati correttamente, aiutano a comprendere i motivi delle difficoltà del Napoli e del suo allenatore, il perché gli azzurri siano attardati in classifica“.