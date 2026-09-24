Nazionali, oggi in campo 4 giocatori del Napoli. Hojlund sfida Haaland

È tempo di Nazionali. La lunga sosta, che vede accorpate le sessioni di settembre e ottobre, consentirà alle varie selezioni di poter lavorare nell’arco di tre settimane. Oggi 24 settembre vi saranno i primi impegni relativi ai diversi giocatori del Napoli. Il primo sarà, in ordine cronologico, Mathias Olivera. Il suo Uruguay, che è al via di un nuovo ciclo con Diego Forlan come Ct, sfiderà il Giappone in amichevole alle ore 12:05. Stasera invece, vi saranno alle 20:45 gli appuntamenti della Nations League. Scenderà in campo Rasmus Hojlund con la Danimarca, reduce dall’amara delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. L’avversaria sarà la Norvegia di Haaland. In campo anche l’estremo difensore Vanja Milinkovic-Savic, convocato dalla Serbia. L’estremo difensore partenopeo sarà impegnato contro la Grecia. Partecipa a questo giro di Nazionali anche Noa Lang, convocato da Xavi all’inizio del suo percorso alla guida degli Oranje. Saranno contrapposti alla nuova Germania di Jurgen Klopp.