Napoli-Bodo Glimt, biglietti in vendita da martedì: prezzi e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 29 settembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Bodo Glimt, terzo match della League Phase di Champions League che si disputerà martedì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Per la partita di Champions League contro il Bodo Glimt, la vendita si articola in quattro fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 26/27 (20 gare). La seconda fase (Fase 2) riservata ai titolari di Fidelity Card. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 4), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 3), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.
Ecco i prezzi:
Settore FASE 1-2-3, FASE 4, Promo Under 14
CURVE INFERIORI 30,00 € 35,00 € 14,00 €
CURVE SUPERIORI 40,00 € 45,00 € 20,00 €
DISTINTI INFERIORI 55,00 € 65,00 € 30,00 €
DISTINTI SUPERIORI 70,00 € 80,00 € 40,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85,00 € 95,00 € 45,00 €
TRIBUNA NISIDA 90,00 € 105,00 € 50,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 110,00 € 125,00 € 60,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 120,00 € 145,00 € 70,00 €