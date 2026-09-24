Il Mattino – Neres vuole chiudere definitivamente il capitolo infortunio: in questa sosta sarà tra i più sollecitati

Uno dei calciatori più attenzionati in questi giorni di sosta sarà David Neres. Il brasiliano ha un’occasione d’oro con Alisson Santos ai box e un Noa Lang incapace di incidere, e vuole chiudere il capitolo infortunio, da cui non è mai davvero venuto fuori. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il brasiliano Neres sarà tra i più sollecitati nei prossimi giorni. Max si aspetta molto da lui e non solo da questi giorni. Piccolo retroscena: i due avrebbero potuto incontrarsi anni fa con un’altra maglia. Nell’estate del 2022 il brasiliano era stato fortemente cercato dalla Juventus, allenata quell’anno proprio dal toscano che aveva appoggiato l’interesse riconoscendo in Neres un elemento utilissimo per il suo modo di intendere la fase offensiva. Il brasiliano è quello meno visto fin qui, ma con Alisson Santos ai box e con Noa Lang non all’altezza delle aspettative per David l’occasione è d’oro. Vuole chiudere anche un capitolo importante, quello che lo ha visto out negli ultimi mesi della passata stagione a causa dell’infortunio alla caviglia che lo ha fermato nel momento migliore dell’anno. Non una novità per David, che più volte in carriera ha dovuto sopportare l’ingiustizia del suo fisico. La speranza è che dal suo talento possa partire il riscatto di una squadra che avrebbe anche bisogno di gol. Per Neres ritrovare Hojlund sarebbe una fortuna: lo scorso anno, in 20 partite contemporaneamente in campo, hanno portato in dote al Napoli 4 gol costruiti dal loro talento”.