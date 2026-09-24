Il Mattino – Meno carota e più bastone, Allegri vuole cambiare approccio nei confronti del gruppo

Ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Tra i recuperi dei vari giocatori e l’organizzazione delle varie amichevoli, Massimiliano Allegri ha intenzione di cambiare marcia e approccio. Dai metodi distensivi di inizio stagione, si potrebbe passare ad un approccio più duro. O, come lo definisce Il Mattino “meno carota e più bastone”. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli si è ritrovato ieri – Anguissa ancora out, Marianucci, Alisson, Meret e Spinazzola in palestra – in una settimana che non porterà a partite. Il club sta lavorando per definire i due impegni in amichevole (con due club campani, tra cui l’Avellino il 2 ottobre) nei prossimi giorni ma prima vuole provare a mettere a posto soprattutto la questione infermeria. Non sarà facile per Allegri: il neo allenatore azzurro proverà in questi giorni a cambiare marcia, ma anche a cambiare approccio nei confronti di un gruppo che fin qui non ha risposto come si aspettava. Carota e bastone, ma forse meno carota e più bastone per un po’. Per evitare gli scivoloni visti fin qui”.