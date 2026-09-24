Giappone-Uruguay, le formazioni ufficiali: Olivera parte titolare (da difensore centrale)

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Giappone-Uruguay, partita che si disputerà nel paese del Sol Levante alle ore 12:05. Una partita alla quale prenderà parte anche Mathias Olivera, convocato dal nuovo Ct Diego Forlan con il compito di inaugurare un nuovo percorso per la Celeste dopo il disastroso mondiale americano. Il difensore del Napoli partirà da titolare nel ruolo di difensore centrale in una difesa a 4: una posizione da lui già ricoperta nel corso della precedente gestione Bielsa. Di seguito, le formazioni.
URUGUAY (4-4-2): Mele; Nandez, R. Araujo, OLIVERA, Sanabria; Rodriguez, Torreira, Bentancur, M. Araujo; Nunez, Vinas.