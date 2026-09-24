Gazzetta – Nazionale, le ultime sulla formazione anti-Belgio: Di Lorenzo titolare, Vergara in ballottaggio

Domani scenderà in campo la nuova Italia di Roberto Mancini. L’avversaria sarà il Belgio di Van Bommel, nel primo incontro valido per la Nations League. Quella del Mancio sarà una formazione, un nuovo 4-3-3, nel quale dovrebbe partire dal primo minuto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. La linea difensiva a 4 dovrebbe essere composta da lui sulla destra (occhio però ad una possibile titolarità last minute di Kayode), il romanista Mancini, Coppola e Calafiori sull’out opposto, con Donnarumma a fare da estremo difensore. A centrocampo si va verso un terzetto fisso: Barella, Romano, Tonali. Più sperimentale invece l’attacco, con diversi ballottaggi. Uno di questi riguarda Antonio Vergara, che si contende il posto di ala destra con Nicolò Zaniolo e Nicolò Cambiaghi. Si sceglierà all’ultimo anche per quanto riguarda il ruolo di centravanti (tra Pio Esposito e Kean) e quello di ala sinistra (Maldini favorito su Raspadori). A riportare è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.