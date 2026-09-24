De Maggio: “Lancio un appello ad Allegri: Lucca titolare in almeno 4 delle prossime 9 gare! Vi dico”

Valter De Maggio ha lanciato un appello al tecnico del Napoli Massimiliano Allegri. Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato come gradirebbe che Lorenzo Lucca partisse titolare in almeno 4 partite delle 9 del prossimo lungo ciclo che vedrà coinvolti gli azzurri. Di seguito, il suo intervento. “Lancio un appello ad Allegri, e lo fa uno che ha una stima enorme di Hojlund e che pensa che abbia tutto per diventare un craque. Ogni volta che Lucca sta entrando fa bene. In 9 volte consecutive in 27 giorni, mi piacerebbe vederlo appena possibile titolare almeno in 4 occasioni. Per capire se è capace di rispondere, fare gli stessi gol di Hojlund. Gli va data la chance, poi però lui dovrà saper raccoglierla”.