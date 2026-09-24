CdS – Situazione infortuni, Anguissa sarà valutato giorno per giorno. Verso il rientro Meret e Marianucci





Come stanno gli infortunati in casa Napoli? Ieri, la squadra è tornata al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri, con l’obiettivo di ricompattare l’ambiente tutto. Saranno valutate giorno per giorno le condizioni di Anguissa, senza che i tempi vengano forzati. Vicini al rientro Marianucci e Meret, mentre hanno lavorato in palestra Spinazzola e Alisson Santos. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.



“Ieri pomeriggio il ritorno in campo del Napoli dopo i due giorni di riposo che Allegri aveva concesso ai giocatori successivi alla partita di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Dieci gli assenti per le nazionali con il gruppo che ha svolto esercizi col pallone prima di una sessione con partitina. Ai nazionali out si aggiungevano anche gli indisponibili che continuano a seguire le rispettive tabelle di lavoro personalizzato. Come Marianucci, indisponibile dall’estate. Il difensore potrebbe essere uno dei primi a rivedersi. Ieri ha lavorato in palestra e poi ha svolto differenziato in campo. Sempre in palestra hanno lavorato Alisson, Meret e Spinazzola. Anche il portiere del Napoli è vicino al rientro. Si unirà al gruppo solo nel 2027 Buongiorno mentre si monitoreranno giorno dopo giorno le condizioni di Anguissa che contro la Fiorentina, ko nel finale appena entrato in campo, ha rimediato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro sta svolgendo terapie. Lo si valuterà per il Frosinone (10 ottobre) ma senza forzare i tempi, anche perché il giocatore era già reduce da fastidi fisici e quindi si procederà con prudenza”.



