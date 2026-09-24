CdS – Finalmente McTominay! Oggi lo scozzese torna ad allenarsi. La tabella di recupero





Finalmente, riecco Scott McTominay. Lo scozzese, tornerà oggi ad allenarsi con il Napoli (seppur a parte) a seguito dell’operazione al cuore. Un recupero che, come riporta Il Corriere dello Sport, verrà gestito nella massima prudenza. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Il Napoli, insomma, non vuole accelerare i tempi. McTominay sarà monitorato giorno dopo giorno e tornerà a lavorare con il gruppo e poi a giocare soltanto quando sarà pronto, quando avrà recuperato la condizione necessaria e, soprattutto, quando se la sentirà. L’obiettivo è accompagnarlo passo dopo passo, senza fissare una data rigida per il rientro in partita. Prima verranno gli allenamenti, poi il lavoro per ritrovare ritmo e intensità. Solo successivamente si valuterà quando sarà il momento di tornare a disposizione di Allegri: la speranza è per la partita con il Frosinone del 10 ottobre, ma non c’è fretta”.



