Tuttosport – Lucca e Lang verso l’addio a gennaio. Ma a patto di trovare acquirenti





Lorenzo Lucca e Noa Lang vanno verso l’addio a gennaio. A patto però di trovare dei nuovi acquirenti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, le richieste in estate per i due giocatori latitavano. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Aria di addio pure per Lang e Lucca, che a differenza dell’ex Manchester City potrebbero replicare la parabola della scorsa stagione e fare i bagagli a gennaio. A patto di trovare per entrambi degli acquirenti concreti e graditi ai due. Missione tutt’altro che semplice per il ds azzurro Giovanni Manna, visto che durante l’ultima sessione di trattative le proposte di acquisto sia per Lucca sia per Lang latitavano”.



