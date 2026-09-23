Tuttosport – Il Napoli potrebbe tornare sul mercato a gennaio per correggere i limiti della rosa. I dettagli



Dopo una sessione di un quasi stop autoimposto, il Napoli sarebbe pronto a tornare più attivamente sul mercato. Compatibilmente alle uscite, si cercherà di correggere alcuni difetti della rosa per evitare di rimanere fuori dai primi 4 posti. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. “La sensazione, però, è che il Napoli a gennaio possa intervenire in entrata – compatibilmente alle uscite – per cercare di correggere alcuni evidenti difetti dell’attuale rosa e provare ad alzare il livello nella corsa a uno dei primi quattro posti. Obiettivo da centrare a ogni costo”.



