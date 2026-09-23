Tuttosport – De Bruyne non convince appieno, si va verso la separazione a fine stagione

Il rendimento di Kevin De Bruyne continua a non convincere appieno. Nonostante il cambio di allenatore, il belga non riesce a rispettare le elevate aspettative in lui riposte al suo arrivo. Ed ora il suo futuro a Napoli appare incerto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, lo scenario più concreto è quello di non rinnovagli il contratto al termine della stagione. Di seguito, ecco quanto riportato.
“Al di là dell’illusorio gol alla prima di campionato sul campo del Genoa per griffare insieme a Vergara il blitz in terra ligure. Poca roba rispetto alle aspettative che avevano accompagnato l’arrivo all’ombra del Vesuvio di un campione che sembra entrato nella fase crepuscolare della carriera. Tanto che il contratto in scadenza a giugno non dovrebbe essere rinnovato”.