Romano – Ad oggi Allegri non è in discussione. Anguissa, nessun accordo per il rinnovo.

Ad oggi, Massimiliano Allegri non è affatto in discussione. Nonostante il timido inizio stagionale del Napoli ed alcune voci di possibili dimissioni o litigi, l’intenzione è quella di proseguire con l’allenatore livornese. Non risultano invece passi in avanti per il rinnovo di André-Frank Zambo Anguissa. Lo riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato sul proprio canale YouTube.

“Anguissa? Quello che ha detto Manna pochi giorni fa è tutto vero. Non c’è alcun tipo di accordo sul rinnovo. I rapporti con gli agenti sono sempre buoni, ma sulla parte economica e di durata contrattuale va completato il lavoro. Allegri? Si parla di dimissioni e litigi ma, la vicenda, nonostante alcuni picchi di tensione, non vi è alcun pericolo. Allegri non è a rischio e non c’è alcun passo d’addio nei confronti del Napoli. Si andrà avanti, andranno chiarite alcune situazioni, sia a livello di spogliatoio che di equilibri, ma sicuramente ad oggi i discorsi di un suo addio non risultano”.