Lambaerts: “De Bruyne con il Belgio? Continuerà fino ad Euro2028. Napoli non lo ha ancora visto al top”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Geert Lambaerts, giornalista belga. Nel suo intervento, ha parlato a proposito di Kevin De Bruyne, delle sue prospettive future con la Nazionale belga e di cosa dovrà aspettarsi il Napoli nelle prossime sfide. Di seguito, le sue parole.

“Per quanto tempo De Bruyne giocherà con la Nazionale? Van Bommel ha avuto una conversazione a Napoli con De Bruyne. Penso che Kevin giocherà con la Nazionale fino all’Europeo 2028. Lui è al 100% disponibile per la Nazionale. La grande domanda è quanto tempo giocherà. Adesso ci sono 4 partite in 12 giorni. Se lui giocherà due di quattro gare sarà già qualcosa. De Bruyne continua con la Nazionale, forse è strano per la città di Napoli perché non sta convincendo. Per il CT Van Bommel va bene così. Sta costruendo una nuova squadra, con le sicurezze di De Bruyne e Lukaku. Sicuramente il minutaggio in Nazionale sarà ridotto. Penso che giocherà titolare contro l’Italia. Quale sarà il ruolo nella squadra è una domanda da farci. Van Bommel non ci ha indicato in che posizione giocherà, se da trequartista o più dietro. Il capitano resta Tielemans. Napoli non ha visto il vero De Bruyne. Penso che resta un grande giocatore. Ho dubbi se Napoli riuscirà a vedere il vero De Bruyne. Con la palla fa ancora cose straordinarie. Il miglior De Bruyne l’abbiamo visto qualche anno fa. Quanto è forte il Belgio? Nella parte offensiva è forte, ma non siamo forti in difesa. Penso che con Van Bommel ci sia un altro stile, più offensivo. Ci sarà un grande punto di domanda sulla difesa”.