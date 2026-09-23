Il Mattino – Giovane rientrerà in questa settimana. Allegri può provarlo in due ruoli

Giovane è uno dei calciatori che punterà a farsi notare da Allegri nel corso di questa sosta. Il brasiliano, sottopostosi ad un intervento di correzione per ernia inguinale, rientrerà a disposizione in questa settimana. Sulla carta per lui, il doppio ruolo. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. “Allegri ha parlato con tutti i calciatori in questi mesi e ha già messo in chiaro che dopo la sosta ci sarà spazio per tutti. Come per Giovane: il brasiliano che rientrerà questa settimana e che potrà ambire al doppio ruolo: quello da esterno offensivo ma anche da alternativa – atipica – per Hojlund da prima punta”.