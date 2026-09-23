Il Mattino – Beukema vuole ritagliarsi spazio nel Napoli. E Allegri può sfruttarlo in un modo preciso

Sam Beukema vuole ritagliarsi spazio nel Napoli. L’olandese, approfittando della lunga sosta, ha intenzione di recuperare la miglior condizione fisica per giocarsi le sue carte. Allegri potrebbe approfittarne per integrare una nuova soluzione, in quanto l’ex Bologna ha un’elevata percentuale di passaggi riusciti nella metà campo avversaria. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“A chiedere maggiore spazio sarà soprattutto Beukema, l’olandese che fin qui non s’è mai visto titolare o a gara in corso a causa di una forma fisica mai del tutto recuperata fino a pochi giorni fa. E in questo Napoli che ha difficoltà anche offensive, potrebbe addirittura dare una mano. I numeri lo dicono: nella stagione 2025/26 ha fatto registrare una percentuale dell’86% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria, superiore sia alla media del Napoli della passata stagione sia, soprattutto, al dato attuale. Lo scorso anno aveva chiuso con il 91% di passaggi riusciti, 83% di passaggi risusciti nella trequarti avversari e soprattutto il 21,53 di passaggi in avanti riusciti a partita (primo difensore della Serie A e il secondo giocatore in tutto il campionato). Insomma, per Max potrebbe essere una risorsa. Magari provando anche situazioni tattiche diverse”.