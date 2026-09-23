Il Mattino – Badiashile recupererà la condizione fisica nel corso della sosta. Su di lui nessun dubbio da parte di Manna e Allegri

Scritto da:
Elia Falco
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La lunga sosta per le Nazionali servirà anche per permettere a Benoit Badiashile di recuperare con più calma. Il difensore del Napoli, che ha giocato solo nel disastroso finale di San Siro contro l’Inter, non è ancora al 100%. L’impressione di Allegri è quella che il francese recupererà nel corso di questi giorni. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

Sono appena 10 i minuti giocati da Benoit Badiashile fin qui. Tutti collezionati in quel finale di Milano così tumultuoso contro l’Inter. Il francese in realtà poi non si è mai più visto. Non ha mai recuperato al 100%. Lo sarà, immagina Allegri, durante questa sosta quando sarà testato anche nelle due amichevoli previste dagli azzurri. Su di lui non ci sono mai stati dubbi da parte di Manna o di Max, anche i tifosi sono curiosi di rivederlo in campo per capire le sue reali potenzialità”.

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