Il Mattino – Allegri si aspetta tanto da Neres: l’idea è di riproporre la coppia con Hojlund

Massimiliano Allegri confida nel recupero a pieno regime di David Neres. Con l’infortunio di Alisson Santos e le continue bocciature di Lang, l’ex Ajax avrà modo di trovare maggior spazio. L’idea del tecnico è quella di poter riproporre al più presto la coppia con Hojlund che tanto aveva fatto vedere belle cose nel corso della passata stagione. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Chi avrà spazio sarà soprattutto David Neres: il brasiliano dopo l’infortunio di gennaio scorso non ha mai ritrovato i suoi livelli. Fin qui ha messo insieme 84 minuti, neppure una partita intera. E Allegri anche da lui si aspetterebbe tanto: con Alisson Santos ai box (fino a fine ottobre) e con le prestazioni di Lang bocciate quasi a ogni uscita, David si porterà sulle spalle il “peso” di un attacco che non decolla. Con Hojlund aveva fatto vedere cose molto interessanti nella passata stagione, l’allenatore spera di poter riproporre la coppia al più presto”.