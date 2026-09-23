Gazzetta – Oggi il Napoli torna a Castel Volturno: Allegri vuole fare gruppo, parlare e discutere



Oggi il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno. O, per lo meno, coloro che non sono partiti per le nazionali. Massimiliano Allegri potrà lavorare con pochi elementi, ma ha comunque voluto che tutti fossero presenti per fare gruppo, parlare e ridiscutere. Ne parla La Gazzetta dello Sport.



“Quel che resta del Napoli è poco più di una mezza dozzina di calciatori, perché tra le nazionali che hanno assorbito dieci giocatori ed i sette infortunati, Allegri ritroverà poca gente. Però ha voluto che ci fossero, tutti, per fare gruppo, per parlare e ridiscutere, anche se con una minoranza, cosa bisogna fare per uscire dagli equivoci. Il Napoli riprende oggi gli allenamenti, resterà per tre giorni a Castel Volturno, verrà integrato dalla Primavera, preparerà un paio di amichevoli in queste tre settimane vuote che però Allegri intende riempire vestendosi da psicologo, e però anche di recuperare McTominay, che arriva oggi in città e domani sarà al campo”.



