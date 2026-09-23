Gazzetta – Anguissa, in estate esercitata opzione di rinnovo senza consultazioni. Addio probabile a fine stagione



Non va affrontata solo la problematica infortunio per quanto riguarda Anguissa, ma anche quella contrattuale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la distanza tra domanda e offerta apparte troppo elevata, ed una separazione al termine della stagione probabile. Spunta poi un retroscena: il club, anche per scelta di Allegri, ha esercitato, l’opzione unilaterale per un anno di rinnovo, senza consultare il camerunese. Di seguito, ecco quanto riportato.



“Il club in estate ha esercitato l’opzione per un ultimo anno di contratto, nonostante con l’entourage del giocatore, all’inizio della scorsa stagione, si era cominciato a parlare di rinnovo. Adesso, andare avanti insieme sembra alquanto improbabile, per diversi motivi. Prima di tutto economici: nell’ultimo confronto tra l’agente del giocatore e il Napoli, avvenuto durante il ritiro di Castel di Sangro, le parti hanno tenuto il punto e la distanza tra domanda e offerta è diventata una montagna al momento insormontabile. Il Napoli avrebbe voluto prolungare di altri tre anni alle stesse cifre del contratto attuale, Anguissa invece vorrebbe un adeguamento corposo, figlio anche di una vecchia promessa post scudetto. Il ds Manna, prima della Fiorentina, è statoperò piuttosto chiaro: «Se troveremo l’accordo, bene. Altrimenti non ci saranno problemi a separarci a fine anno…». Se non è un addio anticipato, poco ci manca”.

