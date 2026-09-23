Del Genio: “Allegri deve intervenire anche per il suo bene, oggi il suo calcio fa fatica a produrre risultati”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a proposito di Massimiliano Allegri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Qui, fa riferimento a come il tecnico dovrà lavorare sia per il bene del Napoli che per il suo, poiché c’è la possibilità che il suo calcio non sia più utile nel produrre risultati. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Allegri deve lavorare per il bene del Napoli e per il bene suo. Nelle ultimi tempi i risultati gli danno torto. Nelle ultime 16 partite, tra Milan e Napoli, ha collezionato 16 punti. Con queste squadre si viaggia alla media di 2. Una situazione che Allegri deve affrontare in maniera drastica. Questi numeri parlano chiaro della difficoltà di quel calcio di produrre risultati, non bel gioco. Questo calcio fa fatica a produrne: ce ne siamo accorti e Allegri lo sa. Ora deve intervenire e modificare. Io mi fido della sua intelligenza, alla luce di questi dati deve intervenire sul suo modo di vedere il calcio, altrimenti i risultati, tenendo conto della direzione che sta prendendo il gioco, non arriveranno più”.