CdS – Verso Italia-Belgio, Di Lorenzo e Vergara in ballottaggio per una maglia da titolare



Roberto Mancini sta preparando la sua prima partita al suo secondo atto da Ct della Nazionale. Contro il Belgio, partita valida per la Nations League, proporrà il 4-3-3. Possibile la presenza in campo dal primo minuto di Di Lorenzo e Vergara, che sono però in ballottaggio con Kayode e Zaniolo. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.



“Sul campo sono proseguite le prove di 4-3-3 del commissario tecnico. Scalvini non si è allenato a scopo precauzionale per un trauma contusivo alla caviglia riportato con la Juve, ma già oggi dovrebbe rientrare nel gruppo. Bastoni è squalificato, Coppola sembra il favorito per fare coppia con il romanista Mancini. Calafiori terzino sinistro. A destra Di Lorenzo o Kayode. Ulteriori indizi verso Italia-Belgio: si va verso il debutto di Alessandro Romano da titolare in regia. Tonali è sicuro, Frattesi prova a insidiare Barella. Pio Esposito centravanti. Mancio sta verificando le possibilità di pieno recupero di Zaniolo. Staffetta scontata con Vergara, da decidere il titolare. Il vero dubbio sulla fascia sinistra. Tre in corsa. Raspadori è in vantaggio. Zoma, il velocissimo attaccante del Norimberga paragonato a Rowe, entrerà dalla panchina. Daniel Maldini sta molto bene e prova a candidarsi”.



