Auriemma: “Che sta succedendo ad Anguissa? Con la sua assenza e quella di McTominay il Napoli vale la metà classifica”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha scritto un pensiero a proposito delle vicende riguardanti André-Frank Zambo Anguissa. Su X, ha fatto riferimento a come la sua situazione fisica sia preoccupante e di come senza lui e McTominay il Napoli sia una squadra da metà classifica. Di seguito, ecco quanto da lui riferito:“I conti non tornano. Contro il Genoa 67 minuti, con il Como 80 e con l’Inter 90, minuto in cui il suo adduttore ha detto stop per quella estirada che avrebbe potuto regalare il successo a San Siro. Poi per l’uomo delle caverne doppio stop contro Arsenal e Bologna, quindi il rientro per un paio di minuti al termine dí Fiorentina-Napoli. Che sta succedendo al centrocampista del Napoli? Davvero i suoi muscoli sono diventati di cristallo e le ricadute si accumulano? Una certezza c’è: a Firenze sarebbe stato preferibile se Allegri puntasse su Vergara, anche per dare vivacità alla manovra. Quanto dovrà fermarsi per questo nuovo infortunio muscolare? Non si sa. Ma una certezza c’è: senza Anguissa e McTominay, il Napoli diventa una squadra di centro classifica”.

I conti non tornano. Contro il Genoa 67 minuti, con il Como 80 e con l’Inter 90, minuto in cui il suo adduttore ha detto stop per quella estirada che avrebbe potuto regalare il successo a San Siro.



Poi per l’uomo delle caverne doppio stop contro Arsenal e Bologna, quindi il… pic.twitter.com/tlrx8ISzST — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) September 22, 2026