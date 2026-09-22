Graziani: “Neanche con una pistola alla tempia levo Hojlund dal campo”

Ciccio Graziani, campione del mondo con la Nazionale nel 1982, a Radio Kiss Kiss ha analizzato il momento azzurro ed il pareggio ottenuto a Firenze contro la Viola: “Il Napoli ha perso qualcosa. A me sembra che questa squadra abbia perso un po’ quel mordente, quella determinazione, quell’entusiasmo e quella voglia che hanno sempre contraddistinto il Napoli negli ultimi quattro o cinque anni. Vedo troppi scontenti, troppa gente scontenta. C’è qualcosa che non funziona a livello di ambiente squadra. Mancano giocatori importanti, però hai le alternative. Per ritrovare grinta e determinazione tocca ad Allegri trovare la chiave giusta. Il pareggio del Napoli a Firenze è stato deludente. Il Napoli mi sembra già troppo nelle retrovie, troppo distante dalla vetta o dalle prime posizioni. Il problema del Napoli è che ha solo due attaccanti e già questo non va bene. Per fare tutte le competizioni che fa il Napoli non puoi avere soltanto due attaccanti. Højlund? Neanche se mi mettono una pistola alla tempia lo tolgo. È l’unico terminale offensivo che ti può garantire la giocata vincente, perché gli altri fanno pochi gol”.