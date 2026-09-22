De Bruyne: “Non ho mai considerato di lasciare Napoli”

Kevin De Bruyne, capitano del Belgio, ha parlato dell’estate vissuta con diverse notizie di mercato.

Nella presentazione del match tra i Diavoli Rossi e l’Italia, l’ex Manchester City ha parlato anche del nuovo commissario tecnico Van Bommel: “Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare Napoli quest’estate, non ne ho parlato con nessuno. Ho detto a van Bommel che sono qui per aiutare. Mi sento bene sia mentalmente che fisicamente, quindi volevo solo continuare così. Molti giocatori mi hanno chiesto di restare. Non voglio pensare troppo al futuro, ma per me non è stato un problema. Penso che il mio livello sia buono; sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla mia forma già all’inizio di agosto. Se continua così, sarà fantastico per me. Rispetto al mio picco di dieci anni fa, potrebbe essere leggermente diverso, ma penso sia normale. Mi sento molto bene. Ho ripreso ad allenarmi all’inizio di agosto e mi sono sentito subito in forma. All’inizio della stagione non ho giocato tutte le partite, ma di recente ho disputato tre volte l’intera partita, tutti i 90 minuti. Con i Red Devils sta iniziando un nuovo progetto. Vedo molto entusiasmo, vedremo come andrà“.