Bucciantini: “Il Napoli a Firenze ha giocato la sua miglior partita. Il racconto del match è falso”

Il giornalista Marco Bucciantini, nel corso della trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì” ha parlato della prestazione del Napoli nella trasferta di Firenze: “Davvero non mi aspettavo un giro così cupo di prime opinioni. Io non penso che il Napoli di Firenze sia stato il peggio dell’anno, anzi per me è stato il migliore. Per me è inutile fare un inquadramento che parte da un mercato che abbiamo già analizzato: non c’è stato. Il Napoli ha preso proprio Allegri per gestire tutto quello che aveva, per rivitalizzare, sperando di avere un organico che l’anno scorso non ha mai avuto. Per me non c’è ancora da attaccare nessuno, da sentenziare in nessun modo. Io mi sono portato i dati che abbiamo anche fatto vedere dal club su quanti metri perde il Napoli quando va in vantaggio. Mi sembra un buon pareggio, con alcuni momenti di presenza in campo superiore anche alle partite precedenti, anche dato un avversario in caratura, secondo me, di buona qualità. Non mi torna il racconto della partita che ho sentito dopo”.