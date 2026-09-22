Ballardini: “Fiorentina-Napoli condizionata dal caldo. Il Napoli può giocare meglio”

Davide Ballardini, è stato allo stadio Artemio Franchi per vedere il match tra Fiorentina e Napoli concluso per 1-1.

L’allenatore, ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha evidenziato che il caldo ha condizionato la partita: “Ero al Franchi di Firenze e c’era un caldo tremendo, la partita Fiorentina-Napoli è stata condizionata molto dal clima. La viola ha tenuto molto bene il campo. L’ho vista più motivata rispetto ai giocatori del Napoli. Il Napoli penso che possa esprimere un calcio migliore di quanto visto a Firenze. Ci sono tanti giocatori fuori, mancava McTominay. Quando il Napoli si metterà a posto, sarà più facile per il mister. Quanto è difficile affrontare Allegri? Quando ha allenato il Cagliari era più facile. Poi quando ha allenato Juventus e Milan… Io allenavo squadre che dovevano fare un altro tipo di campionato. Io penso che se il Napoli recupera tutti i giocatori può competere con Inter, Roma, Como, poi non dimentichiamo che ci sono Juventus e Milan. Al Napoli mancano tanti giocatori bravi, McTominay si butta dentro. E Allegri vuole proprio che le mezzali attacchino la porta. Bisogna avere pazienza, mi sembra chiaro che Allegri stia aspettando di recuperare i giocatori più importanti del Napoli”.