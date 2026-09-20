Riolo: “A cosa serve seguire le partite se conta solo il risultato. De Bruyne non ce la fa più”

Il giornalista francese Daniel Riolo in un’intervista a Radio Napoli Centrale ha parlato del Napoli di Massimiliano Allegri e di Kevin De Bruyne: “Quando costruisci la squadra e il tuo obiettivo è solo il risultato finale, allora che cosa andiamo a fare allo stadio: basta solo sapere il risultato e tutto il resto non importa. A che serve andare allo stadio o a vedere qualsiasi altro evento sportivo se uno pensa solo al risultato? Abbiamo vissuto con Deschamps per tanti anni, abbiamo vinto tanto, ma poi? Quando vinci, sei contento. Ma se non vinci, cosa resta? Il Napoli adesso punta su De Bruyne che non ce la fa più poverino“.