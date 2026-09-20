Napoli, Allegri prepara la sua mossa per Firenze: la scelta del tecnico

Scritto da:
Fabiana Saviano
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Prima i tre punti a Firenze, poi il meritato riposo. Massimiliano Allegri vuole battere la Fiorentina e, per riuscirci, è pronto a puntare sui giocatori più esperti del Napoli.

Allegri punta sui senatori per battere la Fiorentina”, titola oggi Il Roma, presentando la sfida delle 12:30 al Franchi. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di affrontare con maggiore serenità la lunga sosta per le Nazionali.

E proprio in vista della pausa ci sarebbe anche un premio per la squadra. Secondo quanto riferito da Il Roma, in caso di successo Allegri sarebbe pronto a concedere ai suoi calciatori sette giorni di vacanza. Il Napoli resterà infatti senza impegni di campionato per circa venti giorni, prima di tornare al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti.

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