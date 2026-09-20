Il Roma: Napoli, Allegri si affida ai senatori contro la Fiorentina

“Allegri punta sui senatori per battere la Fiorentina” è il titolo scelto da Il Roma nell’edizione odierna, dedicata alla sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli.
Secondo il quotidiano, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di affidarsi ai giocatori più esperti per affrontare il match. In caso di vittoria, inoltre, il tecnico azzurro sarebbe pronto a concedere alla squadra sette giorni di vacanza premio. Una motivazione in più per il Napoli, chiamato a conquistare i tre punti nella sfida contro la Fiorentina.