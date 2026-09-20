Inizio di stagione poco esaltante per il Napoli di Allegri che, nelle prime 6 partite tra campionato e Champions League, ha vinto solo 2 partite: per il resto 3 sconfitte e 1 pareggio. Oggi é arrivato il primo pareggio stagionale contro la Fiorentina a Firenze (1-1). Al termine dell’incontro, il direttore del quotidiano La Ragione, Fulvio Giuliani, dice la sua sulla partita attraverso il suo profilo X.

Criticata la prestazione di Lorenzo Lucca, entrato dalla panchina al posto di Hojlund al minuto 57: l’ex Udinese e Nottingham Forest, però, non é riuscito a incidere. Per Giuliani si trattano di 2 punti persi per i Partenopei, nonostante siano andati più vicini a vincerla che a perderla la partita di oggi.