Fiorentina-Napoli: formazioni ufficiali

Fiorentina-Napoli è il lunch match della quinta giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri scendono in campo al Franchi alle 12:30, in una sfida importante prima della sosta per le Nazionali. Il Napoli vuole tornare a casa con un risultato positivo, ma dovrà fare i conti con una Fiorentina pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.
Di seguito le formazioni ufficiali: FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Massimiliano Allegri