Ds Fiorentina: “Vanoli condivide il nostro progetto, ha grande fiducia”

Ai microfoni di DAZN, il ds della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato del mister Vanoli: “Mister Vanoli ha grande energia e positività, conosce tutto di questo ambiente ed è in piena condivisione con il nostro progetto. Ha grande fiducia nei ragazzi ed è consapevole che è stato creato un gruppo squadra molto futuribile per cui c’è da dare continuità e iniziare qualcosa che sia duratura. Il mister lo sta facendo con energia. Come dice lui, sta parlando molto con i ragazzi di ciò che è Firenze e la Fiorentina. Poi aggiunge anche che è la squadra del Centenario quindi va bene la futuribilità ma c’è da fare bene già subito”.