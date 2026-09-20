Ds Fiorentina: “Vanoli condivide il nostro progetto, ha grande fiducia”

Scritto da:
Nicola Penta
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fonte foto: Dazn

Ai microfoni di DAZN, il ds della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato del mister Vanoli: “Mister Vanoli ha grande energia e positività, conosce tutto di questo ambiente ed è in piena condivisione con il nostro progetto. Ha grande fiducia nei ragazzi ed è consapevole che è stato creato un gruppo squadra molto futuribile per cui c’è da dare continuità e iniziare qualcosa che sia duratura. Il mister lo sta facendo con energia. Come dice lui, sta parlando molto con i ragazzi di ciò che è Firenze e la Fiorentina. Poi aggiunge anche che è la squadra del Centenario quindi va bene la futuribilità ma c’è da fare bene già subito”.

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