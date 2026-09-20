Del Genio avverte il Napoli: “Attenzione sì, ma senza paura”

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha presentato la sfida tra Fiorentina e Napoli, mettendo in guardia gli azzurri dalla qualità della squadra viola.

“È una partita tosta. La Fiorentina ha giocatori bravi ed ha anche tante soluzioni dalla panchina”, ha spiegato il giornalista, sottolineando come il Napoli debba affrontare la gara con grande attenzione.

Del Genio ha però evidenziato un aspetto fondamentale: l’attenzione non deve trasformarsi in paura. Un atteggiamento troppo remissivo, infatti, potrebbe allontanare gli azzurri dalla porta avversaria. Per provare a conquistare i tre punti, secondo il giornalista, il Napoli dovrà avere coraggio e cercare di segnare più di un gol, considerando anche la pericolosità offensiva della Fiorentina.